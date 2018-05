BPD veräußert Projektentwicklung mit Wohnnutzung in Buchholz an Family Office

Visualisierung der Projektentwicklung mit Wohnnutzung

© obs / NBT INVEST GmbH & Co. KG

Die BPD Immobilientwicklung GmbH veräußert im Forward Deal eine Projektentwicklung mit Wohnnutzung in Buchholz in der Nordheide. Erwerberin ist die NBT Invest GmbH & Co. KG, ein bestandshaltendes Family Office aus Hamburg. Es entsteht ein moderner Wohnkomplex mit durch Einzelgebäude gebildeten Höfen. Die Gebäude werden im energieeffizienten KfW 55-Standard errichtet.

.

„Das Angebot wird sich an Familien, Singles, Senioren, in Hamburg arbeitende Pendler ebenso wie an Buchholzer richten“, so Petra Wedemann, Projektleiterin bei BPD. Der Wohnungsmix auf 6.513 m² Fläche sieht Wohneinheiten in der Größe von 48 m² bis 148 m² vor und stellt somit ein vielfältiges Angebot dar. Der Kaufgegenstand umfasst zudem 77 Tiefgaragen- und 18 Außenstellplätze. „Wir halten das Vorhaben als Langfristinvestor für eine hervorragende Portfolioerweiterung und freuen uns auf Fertigstellung und Integration in Q4 2019“, so Dr. Jens-Jochen Schulze-Ketelhut, geschäftsführender Gesellschafter der NBT Invest GmbH & Co. KG. Vermittelnd war Thomas Klinke Immobilien, Hamburg tätig.