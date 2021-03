BPD übergibt dritten Bauabschnitt in Jenfeld an Aberdeen

Die Niederlassung Hamburg der BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) hat den dritten Bauabschnitt an der Jenfelder Au in Hamburg-Jenfeld fertiggestellt und an Aberdeen Standard Investment Deutschland AG schlüsselfertig übergeben. Der Asset Manager hatte diesen im Jahr 2018 mit 110 Wohnungen auf einer Wohnfläche von rund 10.350 m² für den Immobilien-Spezialfonds „Städte und Wohnen“ erworben [wir berichteten].

.

„Die Jenfelder Au ist eine gelungene Antwort auf den noch immer wachsenden Bedarf an hochwertigem innerstädtischem Wohnraum. Hier gewinnen alle: wir als Investor für einen unserer Wohnimmobilienfonds, die Stadt Hamburg und nicht zuletzt die Mieter“, freut sich Mihaela Ruhl, Fondsmanagerin für Wohnimmobilienfonds von Aberdeen Standard Investments Deutschland AG. Die 110 Wohnungen verteilen sich insgesamt auf 1 ha Grundstück und neun Häuser. Es gehören zudem 119 Stellplätzen in zwei Tiefgaragen zum Projekt.



In diesem städtebaulichen Konzept aus Stadthäusern und Geschosswohnungsbau ist ein Wohnungsmix von 2- bis 6-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 58 m² bis 164 m² entstanden. Drei Architekturbüros haben an dem Projekt mitgewirkt.