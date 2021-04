BPD startet erstes Projekt in Ulm

Der Projekt- und Gebietsentwickler sichert sich ein ca. 6.395 m² großes Areal im Ortsteil Oststadt und plant die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers mit insgesamt 78 Wohnungen. BPD geht von einem Vertriebsstart im Frühsommer 2021 aus. Weitere Projekte in der Stadt an der Donau folgen noch in diesem Jahr.

Insgesamt realisiert BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) zunächst ca. 5.472 m² Wohnfläche sowie zwei Gewerbeeinheiten. „Wir freuen uns, nun endlich auch in Ulm ein Bauvorhaben realisieren zu können“, sagte Antonius Kirsch, Niederlassungsleiter der BPD in Stuttgart, unmittelbar nach dem Notartermin. Außerdem verriet er: „Es wird nicht das einzige Projekt sein, welches BPD dieses Jahr in Ulm auf den Markt bringen wird.“ Baubürgermeister der Stadt Ulm, Tim von Winning, zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden: „Als Stadtverwaltung versuchen wir immer etwas zu erreichen, was der Stadt und den Bürgern auch langfristig einen Mehrwert bringt. Mit BPD haben wir einen Partner gefunden, der dieses Quartier nachhaltig und nach den hohen Ansprüchen der Stadt Ulm realisieren wird.“ Für die Bewohner wird eine gemeinschaftliche Multifunktionseinheit als Veranstaltungs- und Begegnungsort, Fahrradwerkstatt und mehr geplant.



Bei dem Areal am Safranberg handelt sich um ein Baufeld der ehemaligen Klinik am Safranberg. Die geplanten Wohneinheiten verteilen sich auf acht Mehrfamilienhäuser. Von den 78 Wohneinheiten, die auf dem Areal entstehen, sind 15 Wohnungen im geförderten Mietwohnungsbau sowie 14 sogenannte Assistenzwohnungen vorgesehen, welche mithilfe eines Eingliederungshilfeträgers für Menschen mit Assistenz- bzw. Pflegebedarf geplant werden.



Für die Gebäude ist eine Begrünung der Dächer und Fassaden sowie ein nachhaltiges Energiekonzept mit Photovoltaikanlagen angedacht. Die Wärme- und Warmwassererzeugung erfolgt über das städtische Fernwärmenetz. Alle Gebäude werden dabei im KfW-55 Standard umgesetzt. Das neue Wohnquartier soll zudem einen zentralen Quartiersplatz für alle Bewohner erhalten. Das Mobilitätskonzept sieht vor, das neue Quartier weitgehend autofrei zu halten. Pkw-Stellplätze gibt es fast nur in der Tiefgarage, in der auch Ladestrom für Elektrofahrzeuge verfügbar sein wird.