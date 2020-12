BPD startet durch mit drei Projekten in München, Leverkusen und Weimar

BPD (Bouwfonds Property Development) meldet Fortschritte für drei aktuelle Projekte: In München feiert das Projekt „Aubing Living“ Vetriebsstart, der „Europahof“ in Leverkusen steht kurz vor Selbigem und im „Kirschberg-Quartier“ in Weimar rollen endlich die Bagger.

.

Vertriebsstart in München-Aubing

Mit dem Projekt „Aubing Living“ startet die Münchener Niederlassung des Projekt- und Gebietsentwickler den Vertrieb von 25 Eigentumswohnungen. Mit Flächen zwischen 40 m² und 113 m² bietet das Portfolio aus 1,5 und 4-Zimmerwohnungen sowohl für Eigennutzer als auch Kapitalanleger interessante Optionen.



Das Wohnensemble besteht aus zwei Gebäuden mit Satteldacharchitektur und liegt auf einem Grundstück in Aubing bei München, eingebettet in einem gewachsenen Umfeld, welches sich nahtlos in die Umgebungsbebauung einfügt. Die Anlage wurde von dem Architekturbüro Project GmbH geplant. Baustart ist für das Frühjahr 2021 geplant.



Erwerber der Wohnungen können von dem KfW-Effizienzhaus-Standard 55 profitieren mit den staatlichen Fördermitteln sowie weniger Energieverbrauch und den daraus resultierenden, niedrigeren Energiekosten. Der zugehörige Tiefgaragenstellplatz inklusive E-Mobilitätsvorrüstung ist standardmäßig vorhanden.



Alt- sowie Neuaubing sind hervorragend infrastrukturell angeschlossen. Ein Anschluss an die S-Bahn ist fußläufig erreichbar. Von dort sind es nur zwei Stationen bis in die Pasing Arcaden mit über 130 Shops und Restaurants oder nur 20 Minuten bis zum Stachus mitten in der City. Über die A99 geht es mit dem Auto schnell in den Münchener Norden oder Süden.



Europahof in Leverkusen kurz vor dem Vertriebsstart

Außerdem realisiert BPD in der Neuen Bahnstadt Opladen West in Leverkusen 117 abwechslungsreiche und moderne Wohnungen. Der Europahof mit 59 Eigentumswohnungen und 58 Mietwohnungen steht kurz vor dem Vertriebsstart.

BPD Immobilienentwicklung GmbH hat das rund 6.800 m² große Areal mit Baugenehmigung vor kurzem erworben und realisiert ab 2021 abwechslungsreiche und moderne Wohnungen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.



Die Fläche zwischen Franz-List-Straße und Europa-Allee innerhalb der „Neuen Bahnstadt Opladen West“ ist mittlerweile entwickelt und die Kölner Niederlassung der BPD meldet einen anvisierten Vertriebsstart zu Beginn des kommenden Jahres. „Wir werden hier in Opladen mit dem Europahof die Basis für ein neues, attraktives Wohnumfeld schaffen. In unserem neuen Quartier werden die Anwohner eine qualitätsvolle Wohnbebauung vorfinden, in der Erwachsene ein lebenswertes Umfeld vorfinden und ihre Kinder aufwachsen sehen werden“, sagt Carl Smeets, Niederlassungsleitung BPD NRW.



Die grünen Innenhöfe des Europahofs prägen das Erscheinungsbild des neuen Quartiers, während sich die zwei bis fünf Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen rund 55 und 160 m² auf insgesamt 8 Mehrfamilienhäuser verteilen. Neben den Eigentumswohnungen wird auch ein großer Teil an Mietwohnungen mit sorgfältig geplanten Grundrissen angeboten. Ein Wohnumfeld für sämtliche Lebensstile. „Aktuell gehen wir davon aus, dass wir Anfang 2021 mit dem Vertrieb starten“, sagt Oliver Ruben, Projektentwicklung BPD NRW. „Unser Newsletter informiert die Interessenten über den Vertriebsstart der Eigentumswohnungen“, führt Ruben weiter aus. Die Bauzeit vom Europahof wird rund zwei Jahre in Anspruch nehmen bis die ersten Erwerber und Mieter einziehen dürfen.



Beginn der Bauarbeiten im Kirschberg-Quartier in Weimar

In Weimar feiert BPD darüber hinaus den Baustart für das neue Kirschberg-Quartier: Auf einer Fläche von rund 60.000 m² an der Eduard-Rosenthal-Straße realisiert der Gebietsentwickler rund 500 Miet- und Eigentumswohnungen. Das neue Stadtquartier auf dem ehemaligen Gelände des Weimarer Schlachthofes zählt aktuell zu den größten Stadtentwicklungsprojekten Mitteldeutschlands. Rund 1.000 Menschen sollen hier ab 2022 wohnen – Familien, Singles, Senioren. Das Quartier erhält zudem eine komplette Infrastruktur mit Nahversorger, Ärztehaus, einer Pflegeeinrichtung, einem Parkhaus und einer eigenen Energieversorgung durch ein Blockheizkraftwerk.



„Jetzt beginnt der sichtbare Teil des Bauprozesses“, freut sich Dirk Seidel, Niederlassungsleiter BPD in Leipzig. „Beim Kirschberg-Quartier haben wir mehr als den Wohnungsbau im Blick. Wir schaffen ein Zuhause zum Leben und Wohlfühlen – für alle Menschen. Mit allem vor Ort, was sie für den Alltag benötigen und mit kurzen Wegen: Der Hauptbahnhof befindet sich in direkter Nähe und die Altstadt ist fußläufig entfernt.“



BPD errichtet das Quartier energieeffizient nach dem Standard KfW 55. Dies betrifft sowohl die Wärmedämmung als auch die Versorgungssysteme. Die Versorgung des Kirschberg-Quartiers erfolgt mit Wärme und Strom durch ein eigenständiges Blockheizkraftwerk.



Der erste Bauabschnitt konzentriert sich auf die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit 288 Mietwohnungen am äußeren Ring. Bis 2025 entsteht ein lebendiges Quartier mit Grünflächen, einem Teich und Gemeinschaftsplatz. Die Wohnungen sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien, Alleinstehenden sowie Wohngemeinschaften jeden Alters zugeschnitten.



Im Jahr 2018 hatte BPD das Gelände übernommen, seitdem wird das Kirschberg-Quartier von der Leipziger Niederlassung des Unternehmens betreut. Die Erschließungsarbeiten begannen im Frühjahr 2020. Insgesamt investiert das Unternehmen mit niederländischen Wurzeln knapp 125 Millionen Euro in Weimar. Die Fertigstellung des Quartiers ist für das Jahr 2025 vorgesehen.



Neben dem Kirschberg-Quartier entwickelt das Unternehmen aktuell weitere Gebiete zum Wohnen und Leben: BöhlerLeben in Meerbusch-Büderich, ein Stadtquartier auf dem Areal der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz-Niederberg und ein Quartier in Lübeck-Buntekuh.