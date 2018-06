BPD meldet Umsatzrekord

Die BPD Immobilienentwicklungs GmbH meldet auf dem deutschen Markt Umsatzrekorde: Im Jahr 2017 verkaufte der Projektentwickler deutschlandweit 1.792 Wohneinheiten. 65 Prozent der Einheiten wurden an Privatkunden verkauft; 35 Prozent an Globalinvestoren. Damit generierte BPD mit seinen 14 Standorten und 250 Beschäftigten in Deutschland nach eigenen Angaben einen Umsatz von 515 Millionen Euro. Dies ist eine Steigerung des Umsatzes von 10 Prozent verglichen mit dem Geschäftsergebnis von 2016.

.

Und der Wachstumskurs hält laut des Unternehmens an: mit einem Umsatz von 116 Millionen und 580 verkauften Einheiten – erreichte BPD eine Steigerung von 45 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal 2017. Die Bilanzsumme stieg bei einem Grundstücksvorrat für den Bau von 7.200 Wohnungen auf 739 Millionen Euro.



Aktuell hat BPD Immobilienentwicklung deutschlandweit über 3.400 Wohneinheiten von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen im Bau. Für 2018 plant BPD in Deutschland mit der Akquisition weiterer Grundstücke sowie den Ausbau der Projektentwicklung den Expansionskurs fortzusetzen. Im letzten Jahr eröffnete das Unternehmen Regionalbüros in Bochum und Hannover [BPD eröffnet mit dem Regionalbüro in Hannover ].