BPD akquiriert in Mainz und Roth

Die BPD Immobilienentwicklung GmbH (BPD) hat zwei neue Wohnbaugrundstücke in Mainz sowie im bayerischen Roth erworben. Durch die Neu-Akquisition in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt knackt der Immobilienentwickler dort die 100 Millionen Investitionsgrenze und hat damit Vorort rund 200 Wohneinheiten im Bau und Verkauf oder in der Entwicklung.

100 Millionen Investitionsgrenze in Mainz geknackt

Die Frankfurter BPD-Niederlassung hat im Bezirk Lerchenberg ein ca. 4.600 m² großes Grundstück erworben, um dort weitere 18 Einfamilienhäuser zu errichten. „Wir freuen uns nun neben unserem Projekt Südmole und in Mainz-Finthen auch auf dem Lerchenberg vertreten zu sein“, so Stefan Messemer, BPD-Niederlassungsleiter. Während auf der Südmole gebaut wird und die ersten Erwerber Ende 2017 einziehen, werden die Häuser in Mainz-Lerchenberg in der ersten Jahreshälfte 2018 in den Verkauf kommen. In Mainz-Finthen rechnet der Projektentwickler mit einem Vertriebsstart im ersten Quartal 2018. Hier entstehen rund 50 Einfamilienhäuser. Mit diesen drei Projekten investiert BPD über 100 Millionen Euro in den Wohnungsbau in Mainz.



Expansion in Nordbayern

Die BPD-Niederlassung Nürnberg hat parallel das Areal der ehemaligen Stadtbrauerei am Büchenbacher Weg in Roth erworben und erweitert damit ihr Engagement in der Metropolregion Nürnberg. Die Firma ZDC Immobilien GmbH & Co. KG wurde bereits im Jahr 2013 vom Grundstücksverkäufer, der Emslander GmbH & Co. KG aus Eichstätt, mit der Entwicklung des Geländes beauftragt. Die langjährige Entwicklungsarbeit konnte, in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Landratsamt, nun erfolgreich mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes am 6. Juli 2017 zum Abschluss gebracht werden. Auf dem mehr als 7.500 m² großen Grundstück werden in individuellen und versetzt angeordneten Baukörpern rund fünfzig zeitgemäße Eigentumswohnungen mit 2- bis 4-Zimmern entstehen. Der Baustart soll voraussichtlich 2018 erfolgen.



„Mit diesem für die Rother Bevölkerung doch prägnanten Areal der ehemaligen Stadtbrauerei ergibt sich durch die gelungene Projektentwicklung von Udo Zink bzw. seiner ZDC Immobilien und den Investoren von BPD kurzfristig die Chance, eine innerstädtische Gewerbebrache sinnvoll umzugestalten; und dass damit ein weiterer Mosaikstein unseres Masterplans einen deutlichen Fortschritt erfährt, freut mich als Bürgermeister umso mehr“, so Ralph Edelhäußer fast schon fränkisch-euphorisch.