BPD plant neues Quartier in Meerbusch

BPD (Bouwfonds Property Development) hat bereits im November 2019 ein rund 13 Hektar großes Grundstück in Meerbusch von Böhler Grundstücks GmbH & Co. KG und Voestalpine Edelstahl Deutschland GmbH erworben. Der Gebiets- und Projektentwickler plant in der Stadt zwischen Krefeld und Düsseldorf ein neues Quartier mit dem Namen „Böhler Areal 2“, das neben Wohnungen auch Büro- und Gewerbeflächen umfassen soll. Zum Projekt gehören darüber hinaus einen neue Grundschule sowie eine Kita. Dazu hat BPD zusammen mit der Stadt Meerbusch für einen zweiphasigen anonymen städtebaulichen Wettbewerb für das „Böhler Areal 2“ bereits Planer eingeladen.

15 Teams aus Stadtplanern, Architekten und Landschaftsplanern haben nun die Möglichkeit eine abwechslungsreiche und nachhaltige Bebauung in den Segmenten Wohnen, Leben und Arbeiten zu entwickeln. Besonderes Augenmerk legt BPD auf eine attraktive und hochwertige Freiflächengestaltung, die von allen in Büderich zukünftig genutzt werden soll. „Hier im Böhler Areal 2 möchten wir für Menschen ein Zuhause schaffen, das neben den neuen Bewohnern auch für die Nachbarschaft im Besonderen einen langfristigen und nachhaltigen Wert schafft“, betont Carl Smeets, Niederlassungsleitung BPD NRW.



Die neue Wohnbebauung richtet sich an alle Alters- und Einkommensgruppen. Mit Ausnahme der geplanten Grundschule wird der Gebiets- und Projektentwickler dieses große und für Meerbusch wichtige Projekt entwickeln und realisieren. „Aufgrund der exponierten Lage haben wir hier eine große Chance für den Stadtteil Büderich einen zukunftsweisenden Mehrwert zu schaffen in dem Wohnen, Leben und Arbeiten Hand in Hand gehen“, sagt Gerald Darkow, Gebietsentwickler der BPD NRW. Im Herbst 2020 wird der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs bekannt gegeben. Der Vertriebsstart ist für 2022 geplant.