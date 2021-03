BPD kauft 18.000 m² großes Logistikareal in Ehrenkirchen

BPD kauft das ca. 18.000 m² große Areal der Firma Dischinger in Ehrenkirchen nahe Freiburg. Bei dem Areal in der Offnadinger Straße handelt sich um eine Konversionsfläche, die bisher von dem Logistikunternehmen genutzt wurde. Auf dem Grundstück soll ein neues Wohnquartier entstehen.

.

Das Wohnquartier umfasst mehr als 130 Wohneinheiten auf rund 13.000 m² Wohnfläche sowie eine Gewerbeeinheit für die Nahversorgung. Die geplanten Wohneinheiten verteilen sich auf 15 Mehrfamilienhäuser. Ca. 1.000 m² Wohnfläche werden entsprechend den Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg als geförderter Wohnraum geplant. Drei bis vier der Mehrfamilienhäuser sollen ressourcenschonend mit nachhaltigen Baumaterialien in Holzbauweise errichtet werden. Ebenso ist eine Begrünung der Dächer und ein nachhaltiges Energiekonzept mit Photovoltaikanlagen und einem zentralen Blockheizkraftwerk angedacht. Das neue Wohnquartier soll zudem einen zentralen Quartiersplatz und einen Kinderspielplatz erhalten. Das Mobilitätskonzept sieht vor, das neue Quartier weitgehend autofrei zu halten, PKW-Stellplätze gibt es fast nur in einer Tiefgarage.



Bis zum Jahresende 2021 wird auf Grundlage eines städtebaulichen Konzepts von Höfler+Stoll Architekten ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt. BPD geht von einem Abschluss des Verfahrens und einem Vertriebsstart für die Wohneinheiten Mitte 2022 aus.



Die 7.500 Einwohner Gemeinde Ehrenkirchen liegt südlich von Freiburg im Breisgau im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Über die nahegelegene Bundesstraße 3 und die Rheintalbahn ist Ehrenkirchen an den überregionalen Verkehr angeschlossen.