BPD Immobilienentwicklung kauft Gelände an der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD sicherte sich das 66.000 m² große Grundstück an der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar. Das Unternehmen hat das Areal von dem bisherigen Investor Ripeg aus Heilbronn erworben, inklusiv der sehr schön sanierten Backsteingebäude. Auf dieser nahe der Innenstadt gelegenen Fläche wird BPD ein attraktives Wohngebiet mit etwa 500 Wohnungen für verschiedene Zielgruppen errichten, die in Weimar Wohnraum suchen.

.

„Ich freue mich sehr, dass mit diesem Schritt die Nutzbarmachung des ehemaligen Schlachthofgeländes wieder Fahrt aufnimmt“, so der neue Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine. „Ich bin sicher, dass die erschwinglichen Preise, die Lage und auch die Nähe zum neuen Kindergarten Holzwürmchen zudem sehr attraktiv für junge Familien aus dem Umland sein wird.“



Die bereits bestehende Projektplanung des Vorgängers wird momentan in enger Zusammenarbeit mit dem Weimarer Stadtplanungsamt von dem neuen Eigentümer überarbeitet. Die Bebauung soll aufgelockert und ein Wohnungsmix in verschiedenen Preissegmenten zum Mieten und Kaufen realisiert werden. Grün- und Wasserflächen sollen angelegt werden, damit ein lebendiges Quartier mit hoher städtebaulicher Qualität entsteht. Außerdem ist ein Hotel vorgesehen.