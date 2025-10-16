BPD feiert Schlüsselübergabe für 36 Einheiten im Alanbrooke Quartier

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit hat BPD die ersten 36 Wohnungen im Alanbrooke Quartier in Paderborn übergeben. Die hochwertigen Eigentumswohnungen liegen direkt an der zentralen Grünfläche und markieren den Auftakt für den weiteren Ausbau des innerstädtischen Wohnprojekts.

„Wir freuen uns, dass die ersten Wohngebäude im Alanbrooke Quartier nun fertiggestellt sind. Nach der Rückgabe der Kaserne durch die britischen Streitkräfte kehrt wieder Leben auf das Areal zurück – ein Meilenstein für die Entwicklung des Quartiers“, erklärt der Konversionsbeauftragte Lars-Christian Lange. „Das Alanbrooke Quartier nimmt weiter Gestalt an. Nachdem im Dezember 2024 die Kindertagesstätte an der Dr.-Margit-Naarmann-Straße in Betrieb genommen wurde, stehen hier nun die ersten hochwertigen Wohnungen zum Einzug bereit.“



Die drei markanten Punkthäuser in der Helene-Lange-Straße bieten Eigentumswohnungen mit großzügigen Wohnflächen von ca. 50 bis 145 m², verteilt auf zwei bis vier Zimmer. Bodentiefe Fenster, Loggien, Terrassen und private Gärten im Erdgeschoss schaffen helle und einladende Räume mit hohem Wohnkomfort.



Das gesamte Wohnensemble liegt unmittelbar an der zentralen, grünen Mitte des Quartiers. Viele Wohnungen genießen einen unvergleichlichen Ausblick auf diese großzügige Grünfläche – ein Ort der Erholung, Begegnung und Naturverbundenheit direkt vor der Haustür. Zudem setzen begrünte Dachflächen Maßstäbe in nachhaltigem Wohnen, indem sie Niederschlagswasser zurückhalten und aktiv zur Förderung von Biodiversität sowie einem angenehmen Mikroklima beitragen. Der ruhende Verkehr wurde vollständig in einer Tiefgarage untergebracht, wodurch die Garten- und Freiflächen großzügig, naturnah und ungestört gestaltet sind.



Mit Einzug der ersten Quartiersbewohner beginnt bereits Anfang November die Herstellung der zentralen Grünfläche. Mit einem Anteil von fast 30 Prozent an der Gesamtfläche wird im Alanbrooke Quartier ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Grün- und Freiflächen mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten realisiert. Highlight der gesamten Grünflächen ist die multifunktionale Nutzung: einerseits als Begegnungs- und Bewegungsraum, andererseits als Raum für Naturerlebnis und Klimaschutz.



„Mit Fertigstellung der Gebäude und den jetzt stattfindenden Schlüsselübergaben haben wir das Versprechen eingelöst, ein neues Zuhause für Singles, Paare und Familien in bester Qualität und mit hohem Wohnkomfort in zentraler Lage zu errichten“, sagt Melanie Sauerbier, Leiterin der Region West bei BPD.