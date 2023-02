Projekt- und Gebietsentwickler BPD feierte am 7. Februar Richtfest für die neuen Wohnungen im Bauvorhaben „Eschle Carré“ in Bad Waldsee, passend zur Fertigstellung des Dachstuhls. Eingeladen waren die Erwerber, am Bau beteiligte Handwerker und Planer sowie Vertreter der Stadt. Der traditionelle Richtspruch wurde von der Zimmerei Willburger gehalten.

[…]