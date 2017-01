BPD erwirbt Landesfrauenklinik-Areal - ohne Quoten-Klausel

Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat das 15.000 m² große Gelände der ehemaligen Landesfrauenklinik nach Informationen der Bild-Zeitung an den Immobilienentwickler BPD weitergereicht. Die Tochtergesellschaft der Rabo Real Estate Group soll dafür 15,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben. Die Frankfurter wollen auf dem Areal Wohnungen bauen - und dürfen dies' - entgegen der sonstigen Gepflogenheiten in der niedersächsischen Landeshauptstadt - ohne ein Quotenregulativ für sozialen Wohnungsbau tun. Der Deal, den der Aufsichtsrat noch formell absegnen muss, entbehrt daher nicht einer gewissen, politischen Brisanz.

.

Prinzipiell hatten sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP darauf geeinigt, bei zu vergebenden Bauvorhaben ein Viertel der Wohneinheiten als geförderten Wohnungsbau mit bezahlbaren Mieten festzuschreiben. Warum diese Maxime beim Verkauf des ehemaligen Landesfrauenklinik-Geländes nun außer Kraft gesetzt wurde, hat mehrere Gründe. Zum einen hatte das Klinikum Region Hannover das Grundstück im August in einem Best-Offer-Verfahren ausgeschrieben - nicht zuletzt um mit dem (möglichst hohen) Erlös den eigenen Schuldenberg ein wenig abtragen zu können. Mit einem konkreten B-Plan-Entwurf hätten die Stadtväter trotzdem die künftige Nutzung regulieren können.



Den gab es zunächst auch. Die Grünen regten Änderungen an und plädierten unter anderem für eine größere Verdichtung durch zusätzliche Geschosse und - besonders - für den Verkauf eines Teils des Geländes zum Festpreis. Was beispielsweise auch Wohnungsbaugenossenschaften (Erwerbs-)Perspektiven eröffnet hätte, so sie mit gefälligen Konzepten zu überzeugen vermocht hätten. Während sich die Grünen Beratungszeit für den endgültigen Beschluss über einzureichende Nachbesserungen ausbedungen, nahm die Verwaltung den B-Plan-Entwurf komplett zurück - und ersetzte ihn durch keinen neuen. Über die Hintergründe darf gemutmaßt werden. Was bleibt, ist ein politischer Affront.



Vor dem Hintergrund dieses klüngelverdächtigen Taktierens stellt sich die Situation für die BPD Immobilienentwicklung GmbH vor Ort jetzt einigermaßen entspannt dar. Zu beachten sind lediglich einige Vorgaben des Denkmalschutzes und die übliche harmonische Anpassung an die Umgebungsbebauung.