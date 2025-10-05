BPD ernennt Christian Toop zum Leiter der Region Mitte

BPD hat die Leitung seiner Region Mitte neu besetzt: Die Regionalleitung hat zu Mitte September Christian Toop übernommen, der seit 2001 im Unternehmen tätig ist.

.

Nach seinem Start als Projektsteuerer in der Niederlassung Frankfurt wurde der Diplom-Bauingenieur und IHK-Betriebswirt 2013 zum Senior Projektsteuerer befördert. Ab 2015 leitete er zudem den Aufbau des Regionalbüros Koblenz, das er bis Anfang 2019 führte und entscheidend prägte.



Ende 2018 übernahm Toop die Funktion des Technischen Leiters und stellvertretenden Regionalleiters der Region Mitte. In dieser Rolle hat er in den vergangenen Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Standorts beigetragen – unter anderem bei den Saarburg Terrassen in Saarburg oder bei der Gebietsentwicklung Ellinger Höhe auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz.



„Mit Christian Toop übernimmt ein sehr erfahrener Kollege die Leitung unserer Region Mitte. Er kennt das Unternehmen seit über zwei Jahrzehnten, hat sich in unterschiedlichsten Funktionen bewährt und steht für Kontinuität und Verlässlichkeit. Wir freuen uns, dass wir die Position mit einer internen Führungspersönlichkeit besetzen können“, sagt Alexander Heinzmann, CEO von BPD in Deutschland.