BPD entwickelt ParkViertel auf Bochumer Jahnel-Kestermann-Gelände

Die BPD geht als Gewinnerin aus dem Städtebaulichen Wettbewerb in der Hunscheidtstraße hervor. Die Ausloberin, die Bochum Wirtschaftsentwicklung, hat das Grundstück unweit des Rechener Parks nach Schließung des einstigen Bochumer Traditionsunternehmens, der ehemaligen Jahnel-Kestermann-Getriebewerke, jetzt an den Projektentwickler verkauft.

