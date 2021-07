BPD entwickelt Neubaugebiet Fuchsbühl in Aichwald

BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) hat gemeinsam mit dem Architekturbüro Kränzle+Fischer-Wasels Architekten aus Karlsruhe den europaweiten Investoren- und Architektenwettbewerb für das Neubaugebiet Fuchsbühl gewonnen und bereits das Grundstück von der Gemeinde Aichwald erworben. Geplant ist die Errichtung von neun Gebäuden mit 104 Eigentums- und Mietwohnungen.

