BPD baut 108 Wohnungen in Neutraubling bei Regensburg

Die Nürnberger Niederlassung des Projekt- und Gebietsentwicklers BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) hat ein rund 5.900 m² großes Areal in Neutraubling bei Regensburg erworben. Auf dem Grundstück sollen rund 108 Eigentumswohnungen auf ca. 8.400 m² Wohnfläche entstehen. BPD wird damit erstmals in der Region Regensburg tätig.

.

Die geplanten Wohneinheiten verteilen sich auf drei Gebäudekörper, die im KfW-40 Plus Standard umgesetzt werden sollen. Vorgesehen sind ein Wohnungsmix aus 2- bis 5-Zimmern und Wohnflächen zwischen ca. 38 bis ca. 148 m². Eine Tiefgarage mit 131 Stellplätzen soll es ebenso geben. Der Vertriebsstart ist für das erste Quartal 2022 geplant.



Quartier zwischen Natur und Stadt

„Wir freuen uns, erstmalig in der Region Regensburg Wohnraum realisieren zu können. Das neue Wohnquartier an der Haidauer Straße befindet sich am Stadtrand von Neutraubling und gleichzeitig mitten im Grünen. Es kombiniert Naherholung, Nahversorgung, Arbeiten und Leben zu einem urbanen Wohnquartier mit kurzen Wegen. Um auch auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren, haben wir in einigen Wohneinheiten halbe Zimmer geplant. Diese können etwa als Arbeitszimmer genutzt werden“, sagt Jochen Saam, Niederlassungsleiter BPD Nürnberg.



Naturnahe Lage direkt am Haid Park

Die oberpfälzische Stadt Neutraubling mit ihren 14.000 Einwohnern liegt zehn Kilometer östlich von Regensburg. Sie zählt zum wichtigsten Wirtschaftsstandort im Landkreis, in dem Arbeitgeber wie BMW, Krones und Continental ansässig sind. Der Projektstandort liegt ca. 500 Meter entfernt von der Regensburger Stadtgrenze und bietet durch die attraktive Lage kurze Wege in die Innenstadt. Das Areal befindet sich direkt am Haid Park, der mit seiner Fläche von ca. 7,5 Hektar der größte Park der Stadt ist und zum Spazieren und Verweilen einlädt. In direkter Nähe befinden sich außerdem das Naherholungsgebiet Guggenberger See, die Donaulandschaft und der Bayerische Wald.



„Wir freuen uns, mit BPD einen vertrauenswürdigen und hochprofessionellen Bauträger mit unbestrittener Expertise im Wohnungsbau als Partner gewonnen zu haben. Dies spiegelte sich bereits in der unkomplizierten Transaktionsabwicklung wider. Unsererseits ist damit der Weg bereitet, dass die Philosophie und Architektur des neuen Stadtquartiers nachhaltig umgesetzt wird“, so Benjamin Heisterkamp, Geschäftsführer aus dem Hause der Art Naturwerk.



Verkäufer der beiden Baufelder ist eine Projektgesellschaft aus dem Hause Art Naturwerk. BPD konnte sich das Projekt in einem strukturierten Bieterverfahren sichern, das von Jones Lang LaSalle SE durchgeführt wurde.