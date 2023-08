Bowery kauft Logistikimmobilie in der Oberpfalz

Der britische Investmentmanager Bowery hat eine hochmodernen Logistikimmobilie in Ebermannsdorf im Auftrag eines institutionellen Investors erworben. Die Logistikimmobilie verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 8.000 m².

.

Das 2002 errichtete Objekt befindet sich auf einem rund 22.000 m² großen Grundstück in der Jubatus-Allee 1 mit direkter Anbindung an die Autobahn A6 und die Bundesstraße B85. Die rund 8.000 m² große Lager- und Bürofläche ist vor dem Erwerb durch Logivest im Auftrag des Verkäufers Nowy Styl langfristig an die Bezold GmbH Logistik & Transport vermietet worden [wir berichteten]. Das Gebäude ist modern ausgestattet und verfügt über sechs Rampentore mit Überladebrücken, eine lichte Höhe von acht Metern, eine Tragfähigkeit von 5 Tonnen/m² sowie ausreichend Park- und Rangierflächen auf dem Gelände.



Bowery wurde von Logivest, K&L Gates und CBRE beraten.