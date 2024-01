Bowery baut Portfolio um Hubs in Duisburg und Stuttgart aus

Der britische Investmentmanager Bowery baut sein Portfolio in Deutschland auf insgesamt fünf Logistikimmobilien mit einer Gesamtlogistikfläche von 50.000 m² aus. Die jüngsten Neuzugänge sind zwei Last-Mile-Standorte in Duisburg und Stuttgart.

.

In Duisburg verfügt das hocheffiziente 14.500 m² große Lager über eine lichte Höhe von ca. 7,5 Metern. Das Objekt ist unterteilbar, mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und verfügt über rund 50 Rampentore, die ausreichend Park- und Rangierfläche bieten. Das strategisch günstig auf einem 31.000 m² großen Grundstück gelegene und über die Autobahn A 40 gut erreichbare Objekt ist derzeit an einen internationalen Logistikdienstleister vermietet.



Das auf einem 11.000 m² großen Grundstück gelegene Objekt bei Stuttgart umfasst rund 8.000 m² kombinierte Lager- und Bürofläche. Es verfügt über eine lichte Höhe von ca. 7 Metern und über ca. 25 Rampen, was die betriebliche Effizienz erhöht. Das Objekt wird nach dem Erwerb und dem Auszug des derzeitigen Mieters strategisch neu positioniert.



Bei diesen beiden Akquisitionen war Bowery im Auftrag eines institutionellen Investors tätig und wurde von Immolox (Vermittlung für Duisburg), Objekta Real Estate (Vermittlung für Stuttgart), K&L Gates (Recht, Steuern) und CBRE (Technik, Umwelt) beraten.