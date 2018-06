Bottega del Sarto eröffnet Store in Halle Leipzig The Style Outlets

Bottega del Sarto ist seit dem 09. Juni 2018 neuer Mieter im Halle Leipzig The Style Outlets. Das Herrenmodelabel eröffnete im direkt an der A9 gelegenen Outlet-Center in Sandersdorf-Brehna am Thiemendorfer Mark 1 seinen ersten Store in Deutschland. Auf fast 180 m² bietet das aus Italien stammende Label Anzüge, Jacken sowie Sakkos, Hosen und Accessoires für den Mann an.

.

Mit dem Einzug von Bottega del Sarto baut Halle Leipzig The Style Outlets seinen Markenmix weiter aus. Das italienische Label ist die dritte internationale Store-Eröffnung innerhalb weniger Wochen. Im Mai haben bereits Luisa Cerano und Pepe Jeans Einheiten im ersten Outlet-Center Mitteldeutschlands eröffnet.