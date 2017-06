Bosch und Philip Morris kommen nach Elbflorenz

Dem ersten Paukenschlag folgte ein zweiter: Nur wenige Tage nachdem der Automobilzulieferer Bosch angekündigt hat, dass er in Dresden eine Chipfabrik bauen und in den nächsten Jahren dortselbst rund eine Milliarde Euro investieren wird, gibt der Tabakkonzern Philip Morris bekannt, dass er ebenfalls in Elbflorenz eine neue Fabrik errichten wird, in der die Tabaksticks für E-Zigaretten produziert werden sollen. Investitionskosten: Rund 320 Millionen US-Dollar (287 Millionen Euro). Die sächsische Landeshauptstadt hat sich damit zwei Weltkonzerne geangelt, die (neben den Investitionsvolumina) rund 1.000 Arbeitsplätze mitbringen – und den eh’ schon sehr guten Ruf der Metropole als Technologie-Standort weiter befeuern. Der Immobilienmarkt in und um Dresden dürfte von dieser Entwicklung profitieren.

Von einem „Riesen-Coup“ sprach denn auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich bei der Bekanntgabe der Bosch-Ansiedelung. Dass der Bund die Standortwahl des Stuttgarter Traditionsunternehmens mit 200 Millionen Euro befördert, muss erwähnt werden, reicht aber wohl kaum als Antwort auf die Frage aus, warum Bosch nicht nach Fernost oder China gegangen ist – so wie es Wettbewerber gern tun. Fakt ist vielmehr, das sich Dresden in den letzten Jahren eine respektable Position unter den Mikroelektronik-Standorten erarbeitet hat. „Europas führender Cluster“ sagt der Ministerpräsident. Den von Bosch hier zukünftig produzierten Halbleitern kommt eine Schlüsselrolle in der Digitalisierung zu: Aus ihnen werden Sensoren für automatisierte Autos gefertigt, erst die Chips ermöglichen das Internet der Dinge, sie stecken in Smartphones, Laserscannern, Kameras, Radar und bilden die Grundlage für das Smart Home. Bosch will das neue Werk bis 2019 fertigstellen und ab 2021 mit Volldampf fertigen.



Philip Morris will mit dem Bau seiner neuen Fabrik bereits Ende des kommenden Jahres starten und ab 2019 vollumfänglich produzieren. Nach Unternehmensangaben sollen 500 Beschäftigte die Sticks für E-Zigaretten herstellen. Gegenüber dem „Stern“ erklärte Stacey Kennedy, Vorsitzender der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH: „Die Investition ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg in eine rauchfreie Zukunft.“



Die Ansiedelung der beiden Branchenriesen dürfte der sächsischen Metropole einen weiteren Prosperitätsschub verleihen und die Attraktivität der Region auch für Fachkräfte von außerhalb weiter steigern. Noch eher ein wenig augenzwinkernd wird intern bereits vom „Silicon Saxony“ gesprochen – in Anlehnung an das kalifornische Silicon Valley. Der Immobilienmarkt in Elbflorenz verspricht ein spannender zu werden. Zuvorderst, weil 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entsprechenden Wohnraum benötigen. Und Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas, Fitness-Studios.