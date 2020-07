Bosch und Aramark beziehen Flächen in GIEAGs Projekt Gerlingen Work

Die GIEAG Immobilien AG erreicht die nächste Etappe für ihr Projekt „Gerlingen Work“ in Gerlingen bei Stuttgart. Nach der Erteilung der Gesamtbaugenehmigung im Sommer 2018 [wir berichteten] und dem Hissen der Richtkrone vor knapp einem Jahr [wir berichteten] können nun endlich die Robert Bosch GmbH und Aramark die kompletten Mietflächen im Bauabschnitt I beziehen.

.