Bosch verabschiedet sich von den Neubauplänen eines KI-Zentrums in Tübingen. Der Technologiekonzern hatte für rund 100 Mio. Euro einen Campus für über 700 Experten. Der Plan alles an einem Ort zu konzentrieren entspricht allerdings nicht mehr der „unternehmerischen Realität“, so Bosch, die Arbeitswelt habe sich deutlich verändert.

