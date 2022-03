Bosch Building Technologies verlegt Hauptsitz ins Münchner „aer“

Bosch Building Technologies wird Großmieter im Münchner „aer“ (ehemals FritzNeun). Das Bürogebäude, das sich im Besitz des Hines European Value Fund 2 befindet, wird Bosch ab 2023 als neuer Hauptsitz dienen. Aktuell sitzt dieser noch in Grasbrunn. Die Vermietung über 20.000 m² stellt den bisher größten Büro-Deal des Jahres auf dem Münchner Immobilienmarkt dar.

