Borealis schließt sich mit B&K zusammen

Die Borealis Hotel Group gibt bekannt, dass Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH dem Unternehmen beigetreten ist. Parallel zu dieser Akquisition meldet BHG, dass der Atlantic Park Strategic Capital Fund, ein Joint Venture zwischen General Atlantic und Iron Park Capital Partners, in die Aktionärsstruktur aufgenommen wurde, was weiteres Kapital für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten bringt.

.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion sind Matthew Bonanno, Managing Director bei Atlantic Park, und Varun Bahri, Managing Director bei Iron Park Capital Partners, dem Board of Directors von BHG beigetreten.



Die starke Präsenz von B&K in der DACH-Region stellt eine logische strategische Ergänzung des aktuellen internationalen Portfolios von Borealis dar. Durch die Komplementarität der beiden Portfolios, die beide über starke Teams verfügen, entsteht ein großer, paneuropäischer Player mit einer starken Präsenz in der Region, welcher bereit ist, die verschiedenen Wachstumschancen im Gastgewerbe zu nutzen.



Der Beitritt von B&K stellt den nächsten Schritt in der Expansion von Borealis dar. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von Economy-, Mid-, Upscale- und Extended Stay-Hotels in den wichtigsten europäischen Märkten und arbeitet mit großen Marken wie IHG, Hilton, Marriott, Accor und Hyatt zusammen. Borealis verfolgt eine erfolgreiche paneuropäische Expansionsstrategie, indem es Hotels in ganz Europa entwickelt und beim weiteren Ausbau seines Portfolios strategische M&A-Möglichkeiten ins Auge fasst. Im Jahr 2019 begrüßte Borealis THCP als aktiven Finanzpartner, um die schnelle Expansion der Plattform zu unterstützen und die umfangreiche Pipeline an Möglichkeiten zu nutzen.



Die Mitarbeiter des B&K Head Office in Wiesbaden sowie aller B&K Hotels werden auch weiterhin den Kern des Portfolios bilden. Peter Bierwirth, Klaus Kluth und Petra Bierwirth-Schaal werden die Organisation auch in der neuen Struktur der Borealis Hotel Group weiterführen.



Borealis wurde bei der Transaktion von Christie & Co (Commercial), KPMG NL/DE/AU (Financial/Tax), BarentsKrans (Legal), OsborneClarke (Legal) und Debrocktax (Tax) beraten. B&K wurde von Cushman & Wakefield (M&A), Hogan Lovells (Recht) und CS Stümpges (Tax) beraten.