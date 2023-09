Borealis lanciert eigene Serviced Apartments-Marke

Borealis startet seine eigene Serviced Apartments Marke. The Jaeder House soll die wachsende Nachfrage nach speziellen Wünschen in diesem Segment bedienen. Mit dem neu gestalteten Auftritt reagiert die Gruppe auf ungenutzte Potentiale internationaler Marken im Serviced Apartments Bereich.

.

Die Entwicklung und Einführung von The Jaeder House wird von Bernd Mensing, Director Development und Head of Serviced Apartments, geleitet. Bereits im ersten Quartal 2024 sollen die ersten Service-Apartmenthäuser in der DACH-Region eröffnet werden. Mit in der Regel 120 bis 250 Einheiten agiert The Jaeder House in einem anderen Segment als internationale Hotelmarken. Die Serviced Apartments werden von der Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH verwaltet, einem Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Borealis befindet.