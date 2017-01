Bonner Büromarkt mit Top-Vermietungsleistung

Die zum 1. Halbjahr 2016 durch die Gewerbespezialisten der Larbig & Mortag Immobilien GmbH prognostizierte Gesamtvermittlungsleistung in Höhe von 86.000 m² wurde deutlich übertroffen. Das Jahr 2016 schließt mit rund 91.925 m² vermittelter Bürofläche ab und kann somit das höchste Vermittlungsergebnis der zurückliegenden Jahre erzielen. Insgesamt konnten 146 Mietvertragsabschlüsse gezählt werden, von denen circa 109 im Segment bis 500 m² abgeschlossen wurden. Ursächlich für das gute Ergebnis sind sechs Vermietungen über 3.000 m², von denen eine Vermietung mit 9.473 m² abgeschlossen wurde. Die Durchschnittsmiete steigt im Vergleich (2015: 11,20 Euro/m²) zum Vorjahr stark an und erhöht sich um 1,86 Euro/m² auf 13,06 Euro/m². Vier Neubauprojekte konnten abgeschlossen werden – lediglich eine Neubau bietet dem Bonner Büromarkt noch vakante Flächen.

Bonner Bundesviertel regiert wieder

Im Jahre 2016 konnte sich das Bundesviertel, mit ca. 44,4 Prozent als beliebtester Bürostandort durchsetzen. Der gesamte Citybereich (Innenstadt, Südstadt, Weststadt und Nordstadt), fällt auf den zweiten Rang zurück (29,2 Prozent). Die Lage Bad Godesberg schließt die gefragtesten Bürostandorte auf Rang drei (circa 10,2 Prozent) ab.



Leerstandsquote setzt freien Fall fort

Das sehr gute Vermietungsergebnis im Jahr 2016 und die wenigen Fertigstellungen an Neubauflächen setzt die Leerstandsquote mit nun 2,4 Prozent weiterhin sehr stark unter Druck. Im Vergleich zum Vorjahr (2015: 3,4 Prozent) ist eine Reduzierung um kritische 1,0 Prozentpunkte zu verzeichnen. Der Leerstand zum Abschluss des Jahres 2016 ist mit rund 90.200 m² (2015:128.400 m²) zu benennen.



Durchschnittsmiete und Höchstmiete nehmen zu

Die Durchschnittsmiete für Büroflächen in der Bundesstadt Bonn hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2015: 11,20 Euro/m²) um 1,86 Euro/m² erhöht und schließt das Jahr 2016 mit 13,06 Euro/m² ab. Zwei der größten Vermietungen in Bonn (4.400 m² und 9.400 m²) konnten deutlich über der ermittelten Durchschnittsmiete abgeschlossen werden. Mit einem Rekordergebnis beendet die Höchstmiete das Jahr 2016. Diese konnte mit 24,14 Euro/m² (2015: 19,25 Euro/m²) bei der Vermietung des sich derzeit im Bau befindlichen The Square 2 verzeichnet werden. Die Spitzenmiete wurde für das Jahr 2016 mit 20,45 Euro/m² (2015: 17,76 Euro/m²) ermittelt



Bonner Büromarkt sucht moderne Büroflächen

Aktuell befinden sich ca. 59.600 m² Bürofläche im Bau und im Laufe des Jahres 2016 konnten 43.900 m² Büroflächen fertiggestellt werden. Allerdings standen von diesen 43.900 m² Büroflächen nur noch rund 4.500 m² zur Verfügung. Alle weiteren Flächen waren bereits durch Vorvermietungen nicht mehr vakant oder dienen der Eigennutzung.



Anmietungen über 5 Jahre weiterhin im Trend

Insgesamt konnte für das Jahr 2016 eine durchschnittliche Laufzeit von 6,0 Jahren (2015: ebenfalls 6,0 Jahre) ermittelt werden. Es wird jedoch deutlich, dass viele Unternehmen eine Mindestlaufzeit von zunächst 5 Jahren wünschen. Allein 44 der rund 138 mit einer Laufzeit ermittelten Mietverträge, wurden mit einer Vertragsbindung von 5 Jahren unterzeichnet. Der höhere Durchschnittswert resultiert u.a. von drei Mietvertragsabschlüssen über 1.000 m² mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Ein Mietvertrag mit über 2.500 m² konnte sogar für 15 Jahre Festvertragslaufzeit abgeschlossen werden.



Ausblick 2017

Fast genau 25 Jahre nach dem Beginn des Strukturwandels in Bonn (1991 fiel die Entscheidung zum Regierungsumzug nach Berlin) hat der Bonner Büromarkt erneut Hürden zu überspringen. Zum einen nimmt die von der Larbig & Mortag Immobilien GmbH vorhergesagte Angebotsknappheit weiter zu und zum anderen werden Pläne für die Nutzung von Leerständen, die kein Interesse auf dem Markt finden, benötigt. Auch die Durchschnittsmiete wird im Jahr 2017 auf Grund der geringen Neubautätigkeit erneut unter Druck stehen. Als Fundament des Büromarktes dient auch weiterhin die Vermietungsleistung von Büroflächen bis 500 m² und die Anfragesituation bis 1.000 m² bleibt dem positiven Niveau aus 2016 treu.