Bonner Büromarkt mit starkem Jahresauftakt

Nach dem überzeugenden Endjahresspurt in 2022 behält der Bonner Bürovermietungsmarkt in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 die hohe Dynamik bei. Im 1. Quartal konnte eine Vermietungsleistung von ca. 24.074 m² mietvertraglich vereinbarter Bürofläche ermittelt werden. Hauptverantwortlich für das positive Quartalsergebnis ist eine Großanmietung durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit rund 14.530 m² Bürofläche im Neubauprojekt „Neuer Kanzlerplatz“ im Bonner Bundesviertel.

Bis Ende März konnten die Spezialisten von Larbig & Mortag insgesamt 17 Mietvertragsabschlüsse ermitteln. Allein 13 Abschlüsse wurden dabei in der Größenordnung bis 500 m² analysiert. Die größte Einzelanmietung fand im Teilmarkt Bundesviertel statt. Die BImA sicherte sich hier rund 14.530 m² mietvertraglich vereinbarte Bürofläche. Die zuvor genannte Anmietung ist mit rund 60,4 Prozent Marktanteil maßgeblich für das positive Vermietungsergebnis des ersten Quartals verantwortlich. Weiterhin zögern viele Suchende aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Gesamtsituation noch bei finalen Entscheidungen. Die Leerstandsquote bleibt mit weiterhin sehr kritischen 2,1 Prozent nahezu auf Vorjahresniveau (2022: 2,2 Prozent).



Gefragteste Lage war, aufgrund des Großabschlusses, erneut das Bundesviertel mit einem Marktanteil von rund 60,4 Prozent. Die Citylage folgt mit nur rund 4.672 m² vermittelter Bürofläche und einem daraus resultierenden Marktanteil von 19,4 Prozent. Die Teilmärkte Bad Godesberg und Bad Godesberg Zentrum belegen mit 4.433 m² (Marktanteil 18,4 Prozent) den dritten Rang.



Die noch im Vorjahr kräftig angestiegenen Höchst- und Spitzenmieten erfahren im 1. Quartal 2023 einen leichten Rückgang. So konnte eine Höchstmiete mit rund 27,00 Euro/m² (2022: 31,66) und eine Spitzenmiete mit circa. 22,24 Euro/m² (2022: 24,12) ermittelt werden. Unter Betrachtung der Mietpreisentwicklung in den zurückliegenden Jahren sind diese Werte allerdings dennoch als sehr positiv zu bewerten. Und gerade im Bereich der Spitzenmiete ist im Laufe des Jahres 2023 mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. Die Durchschnittsmiete erfährt indes mit 13,70 Euro/m² einen leichten Anstieg von circa 0,52 Euro/m² im Vergleich zum Vorjahr. Diese hätte grundsätzlich auch weiteres Potenzial nach oben, allerdings werden weiterhin viele Mietflächen deutlich unterhalb der Durchschnittsmiete angemietet. Dies traf im 1. Quartal auf 10 der 17 ermittelten Abschlüsse zu. Obwohl der Trend aus den zurückliegenden Jahren, nämlich der Wunsch nach einer Anmietung moderner Bürogebäude mit entsprechender Gebäudetechnik sowie nachhaltigen Heizungsanlagen, weiterhin besteht, blicken viele Suchende auch kritisch auf die damit einhergehenden höheren Mietkosten. Gerade in Kombination mit den aktuell deutlich gestiegenen Nebenkosten wächst die Gesamtmietbelastung für die Nutzer merklich und hindert Entscheidungsträger, neue Mietverträge abzuschließen. Dies führt dazu, dass sich einige Nutzer doch für klassische, günstigere Bestandsgebäude entscheiden.



Aufgrund vieler Negativeinflüsse, die derzeit auf den Büroimmobilienmarkt einwirken, bleibt es auch weiterhin schwierig, eine verlässliche Prognose für das Gesamtvermietungsergebnis für das Jahr 2023 aufzustellen. Entscheidend wird dabei vor allem die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Situation vieler Unternehmen und den damit einhergehenden, potenziellen Flächenveränderungen. Sofern sich die Gesamtsituation nicht weiter verschlechtert, gehen wir aber von einem Vermietungsergebnis von rund 100.000 m² Bürofläche aus. Spannend zu beobachten, wird hierbei u.a. auch die Entwicklung der Leerstandsquote. Zwar stehen erstmals seit einigen Jahren Neubauflächen mit kurzfristiger Bezugsmöglichkeit zur Anmietung zur Verfügung, allerdings werden diese durch eine vermehrte Anzahl an Anfragen in den zurückliegenden zwei Monaten bereits geprüft. Werden diese Anmietungen abgeschlossen, so würde dies zu einer erneuten und deutlichen Reduzierung der ohnehin kritischen Leerstandsquote führen.