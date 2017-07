Bonner Büromarkt mit positivem Halbjahresergebnis 2017

Das 1. Halbjahr 2017 kann ein positives Vermietungsergebnis vorweisen. Es wurden in den ersten sechs Monaten rund 38.900 m² Bürofläche vermittelt. Zwar bedeutet dies einen Rückgang um 12.900 m² im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2016: 51.800 m²), das Halbjahresergebnis ist auf Grund des kritischen Leerstands jedoch positiv zu werten. Zwei Fakten überraschen: Die Durchschnittsmiete sinkt und der Bürostandort Bad Godesberg klettert auf Rang zwei des Standortrankings.

Standort Bonn Bad Godesberg sichert sich Rang 2 – Citylage mit Rang 1

Durch eine Großvermietung von knapp über 10.000 m² Bürofläche konnte der Standort Bad Godesberg mit 31,0 Prozent ein gutes Vermietungsergebnis im 1. Halbjahr vorweisen. Der Halbjahressieger ist die gesamte Citylage (Innenstadt, Nordstadt, Südstadt, Weststadt) mit insgesamt 46,5 Prozent. Hintergrund ist überwiegend das hohe Vermietungsergebnis im Bereich der Bonner Nordstadt. Hier wurden rund 11.400 m² Bürofläche vermittelt.



Leerstandsquote erholt sich leicht

Das 1. Halbjahr 2017 weist eine Leerstandsquote von 3,2 Prozentpunkten auf. Dies bedeutet einen Anstieg um 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr (2016: 2,4 Prozent). Der Anstieg ist zum einen durch die fast erreichte Fertigstellung des 1. Bauabschnittes des Neubauprojekts Rhein-Palais Bonner Bogen zu begründen. Zum anderen ist der Zuwachs der Leerstandsquote durch die Vakanz weiterer Bürofläche mit rund 14.000 m² an zwei gefragten Standorten in Bonn zu erklären. Dieser positive Trend der Leerstandsquote wird jedoch nicht lange anhalten.



Durchschnittsmiete sinkt durch Großvermietungen

Die Durchschnittsmiete reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr (2016: 13,06 Euro/m²) deutlich und beendet das 1. Halbjahr 2017 mit einer gewichteten Durchschnittsmiete von 10,57 Euro/m². Hauptgrund für den Rückgang sind die realisierten Großvermietungen, die deutlich unter der zum Ende 2016 ermittelten Durchschnittsmiete abgeschlossen wurden. Die Höchstmiete verliert ebenfalls an Niveau und ist mit 20,00 Euro/m² (2016: 24,45 Euro/m²) zu benennen. Die gewichtete Spitzenmiete liegt bei 18,59 Euro/m² und wurde überwiegend in Bestandsgebäuden erzielt.



Keine Fertigstellung von Neubauprojekten im ersten Halbjahr

Der Bonner Büromarkt ist weiterhin von einer geringen Bautätigkeit geprägt. Derzeit befinden sich rund 57.700 m² Bürofläche im Bau. Dem Büromarkt werden diese Flächen allerdings nicht in Gänze zur Verfügung stehen und zu keiner Entlastung führen. Diese Zahl wird durch die bereits im Vorjahr erzielte Vollvermietung der fast fertiggestellten Liegenschaft The Square 2 mit 4.400 m² und der eigengenutzten Immobilie der GIZ mit rund 28.000 m² auf 25.300 m² reduziert.



Durchschnittliche Mietvertragslaufzeit klettert nach oben

Insgesamt steigt die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit von 6,0 (2016) auf 7,0 Jahre. In dem Segment zwischen 500 m² und 1.000 m² hat der höchste Anstieg stattgefunden. Unternehmen dieser Größe schlossen im 1. Halbjahr 2017 Mietverträge mit einer Laufzeit von durchschnittlich 7,6 Jahren (2016: 5,5 Jahre) ab. Alle erfassten Mietverträge über 2.000 m² Bürofläche wurden mit einer Mietvertragslaufzeit von mindestens 10 Jahren unterzeichnet.



Prognose 2017

Aktuell ist davon auszugehen, dass das von Larbig & Mortag prognostizierte Gesamtvermietungsergebnis für das Jahr 2017 mit rund 73.000 m² erreicht wird. Die Nachfragesituation ist weiterhin stabil. Um das Gesamtjahresergebnis erzielen zu können, bedarf es vor allem Vermietungen im Bereich ab 1.000 m². Die Durchschnittsmiete wird sich leicht nach oben korrigieren und die Leerstandsquote voraussichtlich wieder sinken.