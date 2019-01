Bonner Büroimmobilienmarkt verbucht Rekordjahr

Das zu Beginn des Jahres 2018 prognostizierte Endjahresergebnis von 120.000 m² wurde übertroffen. Anfang 2019 wurde durch die Spezialisten von Larbig & Mortag ein vorläufiges Vermietungsergebnis von 124.300 m² (Steigerung um 25.800 m²) für das Gesamtjahr 2018 ermittelt. Die größte Einzelvermietung der zurückliegenden Jahre und hohe Spitzen- und Höchstmieten drücken den zurückliegenden 12 Monaten den Stempel des „Rekordjahres“ auf. So wurde etwa mehr als die Hälfte der Gesamtvermietungsleistung in Projekten erzielt. Außerdem stieg die Spitzenmiete um 3,00 Euro/m² auf 23,33 Euro/m² (2017: 20,33 Euro/m²). Die Höchstmiete war mit 24,00 Euro/m² auf Rekordniveau (2017: 21,75 Euro/m²). Diese Ergebnisse gehen aus der Gesamterhebung (die Auswertung erfolgte am 4. Januar 2019) für den Bonner Büromarkt hervor. Der Spezialist für Gewerbeimmobilien veröffentlicht diesen Service wie gewohnt in den ersten Tagen des neuen Jahres.

Die bereits zu Beginn des Jahres 2018 realisierte Großanmietung der Postbank im Projekt „Neuer Kanzlerplatz“ des Projektentwicklers Art-Invest mit 40.000 m² [wir berichteten] ist einer der Hauptgründe für das Rekordjahr 2018. Neben dieser Anmietung wurden jedoch auch weitere, namhafte Mietvertragsabschlüsse realisiert. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sicherte sich zu Mitte des Jahres 2018 rund 4.630 m² moderne Neubauflächen im Projekt „Haus der Höfe“ [wir berichteten] und konnte zusätzlich eine Neubauentwicklung als Single Tenant an der B9 mit insgesamt 10.766 m² Bürofläche anmieten. Alleine das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sorgte mit diesen beiden Anmietungen für einen Flächenumsatz von circa 15.400 m² im Jahr 2018 (12,4 % Marktanteil). Mit zwei weiteren Anmietungen von 6.367 m² und 6.000 m² im Bonner Bundesviertel bestätigt die Öffentliche Verwaltung den Status des größten Nachfragers des Bonner Büromarktes.



Im Laufe des Jahres 2018 wurden lediglich 14.300 m² Neubauflächen fertiggestellt und sind derzeit vakant. Aus den sich derzeit im Bau befindlichen 57.600 m² können dem Bonner Büromarkt nach Fertigstellung der Projekte lediglich noch 527 m² zugeführt werden. Alle weiteren Flächen wurden bereits vor der Fertigstellung vollständig vermietet.



Die Leerstandsquote kann sich auf Grund des sehr positiven Vermietungsergebnisses und der geringen Fertigstellungsquote nicht erholen. Die Leerstandsquote sinkt auf 1,6 % und dem Bonner Büromarkt stehen aktuell nur noch 62.000 m² Bürofläche zur Verfügung. Die Höchstmiete von 24,00 Euro/m² wurde in einer Liegenschaft im Bonner Bundesviertel mietvertraglich vereinbart und Spitzenmieten wurden u.a. im Neubauprojekt „Urban Soul – Dreiklang für Bonn“ [wir berichteten] sowie im Ende 2017 fertiggestellten Projekt „Bonnjour“ [wir berichteten] realisiert. Das hohe Mietpreisniveau der Abschlüsse in Neubauprojekten haben keinen deutlichen Einfluss auf die Durchschnittsmiete, welche nur langsam ansteigt. Hintergrund ist nach wie vor die hohe Anzahl der Mietvertragsabschlüsse unterhalb der Durchschnittsmiete. Ende 2018 konnte eine Durchschnittsmiete von 12,40 Euro/m² (2017: 12,22 Euro/m²) ermittelt werden.



Ob das Jahr 2019 die hohen Werte des Vorjahres 2018 halten kann, ist von der Veränderung der Leerstandsquote abhängig. Diese kann durch die Vakanz verschiedener Bestandsimmobilien in der Bonner Innenstadt Mitte des Jahres 2019 eine Entspannung erfahren. Aber auch solche Büroimmobilien, die erst Anfang des Jahres 2020 durch die jetzigen Mieter verlassen werden, genießen schon jetzt eine hohe Nachfrage. Denn trotz der geringen Leerstandsquote, ist die Nachfragesituation weiterhin als positiv zu beschreiben. Verfügbare Neubauflächen werden dem Bonner Büromarkt im Jahr 2019 nicht zugeführt werden. Die Spitzen- und Höchstmieten werden weiterhin durch Abschlüsse in Büroneubauten geprägt und können daraus resultierend die derzeit hohen Werte halten. Der zur Zeit verfügbare Leerstand in Bonn kann auf Grund der Objektqualität nur teilweise Mietpreise über der Durchschnittsmiete vorweisen. Dadurch ist ein weiterer Anstieg der Durchschnittsmiete nur verhaltend zu prognostizieren.