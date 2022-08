Mit einer großen Veranstaltung eröffnet Onygo heute seinen neuen Store im Bonner Segschneider-Haus, in der Innenstadt des ehemaligen Regierungssitzes. Der Schuh- und Bekleidungshändler wird in der Sternstraße 46 künftig auf rund 200 m² eine große Markenvielfalt anbieten und so sein Netzwerk stationärer Geschäfte erweitern.

[…]