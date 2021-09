Bonn: Knappes Wohnungsangebot lässt die Mieten weiter steigen

Bonn wächst kontinuierlich, so dass das Wohnraumangebot trotz zahlreicher Neubauprojekte knapp bleibt. Bei einer aktuellen Leerstandsquote von 0,9 % ist die durchschnittliche Angebotsmiete für Bestandsimmobilien von 10,86 Euro/m² im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 5,6 % gestiegen. „Der drittgeringste Wohnungsleerstand in Nordrhein-Westfalen verspricht Investoren eine äußerst sichere Vermietbarkeit und lässt aufgrund der hohen Nachfrage die Preise für Wohn- und Geschäftshäuser auf ein historisch hohes Niveau steigen“, erläutert Dirk Dobat, Geschäftsführer bei Engel & Völkers Commercial Bonn.

.

Hohes Transaktionsniveau

Das Transaktionsvolumen für Anlageimmobilien könnte laut dem aktuell erschienenen „Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport Bonn“ von Engel & Völkers Commercial“ im Jahr 2021 auf bis zu 280 Mio. Euro steigen. Im Vorjahr lag dieser Wert nach Angaben des Gutachterausschusses bei 254 Mio. Euro. Nach 188 verkauften Zinshäusern könnten in diesem Jahr bis zu 210 Objekte verkauft werden. „Bonner Wohn- und Geschäftshäuser werden weiterhin von lokalen und überregionalen Kapitalanlegern stark nachgefragt“, ergänzt Dobat. Eine intensive Prüfung der Immobilien und der Unterlagen sei trotz der hohen Nachfrage ein Standardprozess der anspruchsvoller werdenden Anleger.



Breites Preisspektrum

Das Preisspektrum liege zwischen 3.800 Euro/m² in den sehr guten Lagen wie der Süd- und Weststadt oder Schweinheim sowie 1.300 Euro/m² in den einfachen Lagen wie Dransdorf oder der Hardthöhe. Aufgrund der Nachfrage bedingten aktuellen Preissteigerungen lägen die Faktoren zwischen dem 17-Fachen in den einfachen Lagen und dem 28-Fachen der Jahresnettokaltmiete in den sehr guten Lagen. „Insgesamt sind die Rahmenbedingungen für lokale und regionale Investoren durchaus attraktiv“, betont der Marktexperte. Für institutionelle Anleger sei der Markt aufgrund der vergleichsweise kleinen Objektgrößen nicht so interessant.



Entwicklungspotenziale erkannt

Äußerst heterogen würden sich Mieten in Bestandsimmobilien darstellen. In der Spitze lägen sie bei 17,30 Euro/m² in der Südstadt und im Minimum vereinzelt noch bei 4,60 Euro/m² in Bonn-Castell. Dort zeige der Blick auf die Durchschnittsmiete von 10,48 Euro/m² (+ 3,9%) jedoch, dass das Niveau kontinuierlich steigt. „Investoren setzen zunehmend auf die hohe Nachfrage nach Innenstadt nahem Wohnen und nutzen das Entwicklungspotenzial dieser Lagen“, begründet Dobat die Entwicklung.