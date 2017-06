BImA mietet 17.000 m² in Bonn

Das derzeit in Bonn-Beuel ansässige Bundesministerium verlegt seinen Dienstsitz in den Bonner Süden. Im kommenden Jahr werden in das Gebäudeensemble an der Südstraße in Bonn-Bad Godesberg, welches aus drei Gebäudeteilen und einer Gesamtmietfläche von ca. 11.000 m² besteht bis zu 400 Mitarbeiter einziehen. Das Bonner Maklerhaus Udelhofen Immobilien war vermittelnd tätig.

.

Außerdem mietete die BImA im Ensemble Am Propsthof 10, welches eine Gesamtmietfläche von ca. 12.300 m² Bürofläche umfasst, neue Flächen an. Die Liegenschaft wurde zuletzt durch die Deutsche Telekom als Gesamtmieter genutzt. Mit dem nun geschlossenen Mietvertrag über eine Mietfläche von ca. 6.000 m² wird die nun vollvermietete Liegenschaft neben den Stadtwerken Bonn Größtenteils und langfristig durch Bundesministerien genutzt. Vermittelnd tätig war das Bonner Maklerhaus Udelhofen Immobilien.