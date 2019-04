Bonn: Berufsbildungszentrum mietet Bürofläche am Friedensplatz

Die BBZ Altenkirchen GmbH & Co. KG hat am Friedensplatz 16 in Bonn rd. 512 m² Bürofläche gemietet. Das Berufsbildungszentrum Altenkirchen (BBZ) ist ein Unternehmen der Kiry Unternehmensgruppe und arbeitet seit 1987 kontinuierlich und erfolgreich in den Bereichen Ausbildung, Coaching und Arbeitsvermittlung. Mit Büros in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern ist das BBZ auch überregional aufgestellt. Vermieter ist eine Pensionskasse. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Bonn.

