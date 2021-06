Eine lokal tätige Anwaltskanzlei hat in dem sehr gefragten Stadtteil Gronau rd. 280 m² Bürofläche in einem Staffelgeschoss gemietet. Die Gewerbefläche im Dreizehnmorgenweg 6 wurde nach dem Auszug des Vormieters grundsaniert und modernisiert, so dass jetzt eine Miete von 16 Euro/m² erzielt wurde. Vermieter ist ein Bestandshalter und Projektentwickler aus…

[…]