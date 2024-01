Bones Hands kehrt ins Ruhrgebiet zurück

Der Tierheilpraktiker Murat Colak ist mit seiner Firma Bones Hands GmbH von Köln-Hürth ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. Dank Vermittlung der Ruhr Real konnte er ein etwa 1.065 m² großes Behandlungszentrum an der Herner Straße 299 in Bochum beziehen. Vermieter der Liegenschaft ist die Sirius Facilities GmbH, der Einzug in die Fläche erfolgte im November.

„Die zentrale Lage ist ideal, um alle Geschäftsfelder zu bündeln und der Standort für unsere Kundinnen und Kunden gut erreichbar. Die freie Fläche im Umfeld des Gebäudes ist ein zusätzlicher Pluspunkt,“ so Gökhan Gök, Geschäftsführer der Bones Hands GmbH.