Bonavis Treuhand betreut Fondsanleger für Real I.S.

Die Real I.S. AG überträgt den Investorenservice für ihre geschlossenen Publikumsfonds auf die Bonavis Treuhand GmbH. Das Fondsmanagement und die Fondsperformance verantwortet das Unternehmen weiterhin selbst.

„Geschlossene Fonds für Privatanleger sind die Grundlage unseres Erfolgs, auch wenn sie heute nicht mehr zu unserem Kerngeschäft zählen. Die hohe Servicequalität in der Anlegerbetreuung für diese Fonds bleibt weiter unser Ziel. In der Bonavis Treuhand haben wir einen Partner gefunden, der unseren Anspruch an eine hohe Servicequalität teilt“, erläutert Dr. Pamela Hoerr, Vorstand der Real I.S. AG.



Da sich die Real I.S. im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung verstärkt auf das institutionelle Geschäft und auf offene Privatkundenfonds konzentriert, übernimmt die Bonavis Treuhand die Aufgaben der Anlegerbetreuung für alle noch aktiven geschlossenen Privatkundenfonds. Beide Unternehmen sind im Rahmen eines umfassenden Rahmendienstleistungsvertrags eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Die Vereinbarung umfasst mehr als 55.000 Kommanditbeteiligungen an 36 geschlossenen Publikumsfonds. Gegenstand der Partnerschaft ist die Übernahme sämtlicher im Bereich der Bestandskundenbetreuung anfallenden operativen Tätigkeiten sowie das Management von Übertragungen (Erbfälle, Schenkungen, Zweitmarkt).



Mit der Übernahme des Investorenservice für die Real I.S.-Fonds erhöht die Bonavis Treuhand GmbH die Zahl ihrer betreuten Beteiligungen auf 95.000 und die Anzahl der betreuten Beteiligungsprodukte auf 90.