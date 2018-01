Bonava verkauft Immobilienpaket mit drei Neubauprojekten

Der Wohnprojektentwickler Bonava und ein großer institutioneller Investor schlossen noch vor dem Jahresende, am 29. Dezember 2017 einen Kaufvertrag über Immobilienprojekte in Berlin, Heidelberg und Leipzig. Die Investitionssumme beträgt rund 54 Millionen Euro. Die Fertigstellung und Übergabe aller drei Projekte ist bis 2019 geplant.

Eines der drei erworbenen Wohnprojekte befindet sich im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Auf rund 9.000 m² Wohnfläche entsteht dort ein Mehrfamilienhaus mit 137 Wohneinheiten. Diese bieten sich für all jene Berliner an, die eine moderne und bezahlbare Wohnung suchen und gern in ihrem Kiez bleiben wollen. Die Lage des Projektes ist für Familien ideal: Im direkten Umfeld befinden sich Schulen, ein Kindergarten, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und mehrere Parks. Im Wohnquartier selbst schafft Bonava viele neue Grünflächen und einen 1.100 m² großen Außenspielbereich für Kinder. Der Baustart erfolgt im Frühjahr 2018. Bereits im Herbst 2019 können die Mieter ihr neues Zuhause beziehen.



In Leipzig finden Studenten ab 2019 in 40 vollmöblierten Apartments ein gemütliches Zuhause auf Zeit. Die Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments im Täubchenweg verteilen sich auf rund 1.000 m² Wohnfläche. Für ein geselliges Studentenleben sorgen eine große Dachterrasse und ein gemütlicher Gemeinschaftsraum. Der Täubchenweg befindet sich zentral im bei Studenten beliebten Stadtteil Reudnitz-Thonberg in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum. Universitäten, Bibliotheken und Parks sind schnell erreichbar.



Bei dem dritten Objekt des verkauften Immobilienpaketes handelt es sich um Micro-Appartements, zum Beispiel für studentisches Wohnen, in Heidelberg. Es ist bereits das zweite Projekt dieser Art, das Bonava in Heidelberg realisiert. Die 162 Wohnungen verteilen sich auf zwei Mehrfamilienhäuser in der Heinrich-Fuchs-Straße. Neben großzügigen Gemeinschaftsräumen und einem Waschsalon auf jeder Etage wird es einen Fitnessraum, ein Café und eine Dachterrasse geben. Das Rund-um-sorglos-Paket runden eine Rezeption, eine eigene Paketstation und drei Car-Sharing-Plätze ab.



„Dass gleich drei unserer Neubauprojekte übernommen werden, zeigt, dass der von uns geschaffene Wohnraum nicht nur dringend notwendig, sondern auch weiterhin eine gute Kapitalanlage für Investoren ist", sagt Nils Olov Boback, Vorsitzender Geschäftsführer von Bonava in Deutschland.