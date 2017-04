GAG Immobilien investiert in Junkersdorf und Ehrenfeld

Wohnanlage an der Ludwig-Jahn-Straße / Ecke Egelspfad

Die GAG Immobilien AG und Bonava haben am 29. März 2017 einen Kaufvertrag über ein Wohnimmobilienprojekt in Köln geschlossen. Das Projekt umfasst den Neubau von 75 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern und einer Kindertagesstätte. Fertigstellung und Übergabe des Wohnprojektes an den Investor sind für das erste Quartal 2019 geplant. Mit dem Wohnimmobilienprojekt verkauft der Projektentwickler zum ersten Mal an die städtische Wohnungsbaugesellschaft.

Bonava errichtet die neue Wohnanlage auf einer Grundstücksfläche von knapp 7.000 m² im Stadtteil Junkersdorf im Bezirk Köln-Lindenthal. Die vier Wohngebäude werden voll unterkellert und bieten auf jeweils vier Etagen Wohnungen mit durchschnittlich 72 m² Wohnfläche. Insgesamt entstehen fast 5.500 m² neue Wohnfläche. 56 Wohnungen werden öffentlich geförderte Wohnungen sein. Eine Tiefgarage wird den künftigen Bewohnern 79 Pkw-Stellplätze bieten. Die 500 m² große Kindertagesstätte, die einen städtischen Betreiber erhält, ist auf 60 Kinder ausgelegt.



Die entstehende Wohnanlage an der Ludwig-Jahn-Straße / Ecke Egelspfad ist Teil des neuen Wohnquartiers „Junkersdorfer Stadtgärten" mit insgesamt 139 Wohnungen sowie 53 Einfamilienhäusern. Die Gestaltung des Quartiers ist das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs und stammt aus der Feder des Berliner Architekturbüros LorenzenMayer. Im ersten Abschnitt werden die 75 Wohnungen für die GAG Immobilien entstehen.



GAG startet Frischzellenkur für alte Arbeitersiedlung

Fast parallel zum Kauf hat die GAG auch eine Frischzellenkur für drei Wohnblöcke in der alten Arbeitersiedlung in Ehrenfeld angekündigt. 1927 wurden die drei Blöcke an der Alpenerstraße, der Marienstraße und der Subbelrather Straße, jeweils geplant von unterschiedlichen Architektenteams, für Arbeiter der umliegenden Industriebetriebe und deren Familien errichtet. Nach 90 Jahren sind nunmehr umfangreiche Modernisierungen notwendig, die die Wohnungsbaugesellschaft ab Mitte Mai bis voraussichtlich Ende 2018 durchführen lässt. „Die Maßnahmen sind ein weiterer Baustein unserer umfassenden Pläne, unseren vorhandenen Wohnungsbestand auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen“, betont GAG-Vorstandsmitglied Kathrin Möller.



Grundlegende Neuerung für die 64 Wohnungen ist der erstmalige Einbau einer Heizungsanlage, mit der sich die Wohnungen dann komfortabel und energieeffizient beheizen lassen. Darüber hinaus werden die Dächer ausgebessert und gedämmt, Speicherböden und Kellerdecken gedämmt sowie die vorhandenen Kunststofffenster gegen denkmalgerechte Holz-Sprossenfenster ausgetauscht. Nach Beendigung der Arbeiten wird es laut GAG zu entsprechenden Mietanpassungen kommen. Die maximale Kaltmiete für die Wohnungen beträgt nach der Modernisierung 7,50 Euro/m², dazu kommt eine Heizkostenvorauszahlung von 0,85 Euro/m². Derzeit beträgt die durchschnittliche Kaltmiete in den Ehrenfelder Wohnungen 5,94 Euro/m².