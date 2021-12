Bonava verkauft in Krefeld an Industria Wohnen für 29,5 Mio. Euro

Bonava und Industria Wohnen machen einen neuen Forward Deal. Der Projektentwickler verkauft seine Krefelder Wohnprojektentwicklung für 29,5 Mio. an das Unternehmen. Die Fertigstellung der 80 Mietwohnungen sind für Ende 2023 geplant.

.

Der Projektentwickler hatte das 7.000 m² große Grundstück am Wilmendyk Ecke Inrather Straße [wir berichteten]. Auf dem Gelände ist ein Ensemble bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern bestehen.



„Wir freuen uns, für den Immobilienfonds Industria Wohnen ein neues nachhaltiges Quartier zu schaffen. Neben ausreichend Stellplätzen für Fahrräder werden wir dem Bedarf der Anwohner an Grünflächen durch die Verlagerung von Pkw-Stellplätzen in eine Tiefgarage gerecht, in der Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können“, sagt Sabine Helterhoff, Geschäftsbereichsleiterin", Bonava Deutschland.