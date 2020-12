Bonava verkauft 155 Neubauwohnungen in Lübeck an Industria Wohnen. Der auf die Anlageklasse Wohnen spezialisierte Asset Manager sowie Bonava schlossen den Forward Asset Deal am 18. Dezember 2020. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 45 Millionen Euro. Industria Wohnen erwirbt die neuen Wohneinheiten für einen von ihr gemanagten Immobilien-Spezialfonds.…

[…]