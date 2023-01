Bonava verkauft 154 Wohnungen in Leipzig und Düsseldorf an Industria

Bonava hat für insgesamt 50 Mio. Euro 94 Mietwohnungen in Leipzig sowie 60 weitere in Düsseldorf an Industria veräußert. Die Transaktion wurde Ende Dezember 2022 abgeschlossen. Die Fertigstellung und Übergabe der ersten Einheiten ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant.

.

Die drei Apartmentgebäude in Leipzig entstehen gemäß den Anforderungen des KfW55 Standards und sind Teil des Neubauprojekts „Parkstadt-Portitz“, auch bekannt als „Parkstadt 2000“, das Bonava seit Anfang des Jahres auf einem 6 Hektar großen Areal im Rahmen eines Großprojekts mit insgesamt rund 300 geplanten Häusern und Wohnungen im Wohngebiet Leipzig-Portitz-Süd realisiert [wir berichteten]. Industria erwirbt in Leipzig neben den 94 Mietwohnungen auch sechs Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von 971 m². Von den ebenfalls zum Verkaufsgegenstand gehörenden 60 Wohneinheiten in Düsseldorf wird der Investor 52 als öffentlich geförderte Wohnungen anbieten.



Für Industria und Bonava sind die beiden Transaktionen bereits die 15. und 16. erfolgreiche Zusammenarbeit. Das schwedische Wohnungsbauunternehmen hatte zuvor bereits u.a. Projekte in Krefeld, Lübeck, Barsbüttel bei Hamburg und Duisburg, Berlin-Marzahn, Dresden und Leipzig, Dietzenbach sowie in Berlin-Schönefeld, Berlin-Teltow und Berlin-Lichtenberg an Industria veräußert.