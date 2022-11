Bonava und OB Keller setzen Spatenstich für Paulshöfe

Bonava startet mit dem Bau des Wohnquartiers Paulshöfe. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und zahlreichen Vertretern aus Politik und Verwaltung, Projektbeteiligten und Kundenfamilien feierte der Projektentwickler heute den ersten Spatenstich für das neue Wohnquartier in Benrath.

