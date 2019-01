Bonava stellt Management-Team neu auf

Nach der Ernennung von Sabine Helterhoff als Vorsitzende der Geschäftsführung von Bonava in Deutschland [wir berichteten], stellt sich auch das Managementteam neu auf. So übergibt Helmut Kunze die Leitung für die Berliner Region an Rico Kallies (43). Dieser ist seit 2012 im Unternehmen und seit vier Jahren stellvertretender Regionsleiter. Rico Kallies verantwortet damit den größten Markt des Projektentwicklers.

.

Ebenfalls neu in der Geschäftsleitung ist Anke Schmidt (46) als Leiterin des Bereiches Recht und Investorengeschäft. Sie folgt damit Sabine Helterhoff, deren Stellvertreterin sie bisher war. Anke Schmidt ist Juristin und seit knapp acht Jahren bei Bonava.



Die neue Zusammensetzung der Geschäftsleitung von Bonava in Deutschland sieht ab sofort wie folgt aus:

• Sabine Helterhoff, Vorsitzende der Geschäftsführung

• Andreas Fohrenkamm, Geschäftsführer (COO)

• Kathrin Alisch, Leiterin Personal

• Grit Boden, Leiterin Projektsteuerung

• Stefan Saemann, kaufmännischer Leiter

• Rico Kallies, Regionsleiter Berlin

• Anke Schmidt, Leiterin Recht und Investorengeschäft