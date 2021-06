Das Wohnquartier „Ritterschlag“ in Schulzendorf nimmt Stück für Stück Gestalt an. 113 Familien haben ihre Schlüssel bereits erhalten und es werden noch viele folgen. Insgesamt 291 Reihen-, Doppel- und freistehende Einfamilienhäuser will Bonava auf dem knapp zehn Hektar großen Gelände bauen.…

Fotos: Bonava Deutschland GmbH



[…]