Bonava startet zweites Baufeld in Remscheid

Die Siedlung „Am Wiesenblick“ in Remscheid nimmt immer mehr Gestalt an. Vier Familien konnten die Schlüssel für ihr neues Zuhause bereits in Empfang nehmen, nun geht es Haus für Haus weiter. Insgesamt 20 Eigenheime sollen bis Ende kommenden Jahres an der Straße Schwarzer Weg entstehen.

„Wir sind etwas später dran als erhofft, denn die Bauarbeiten konnten erst im August 2020 starten. Dafür geht es nun umso schneller voran. Bis zum Jahresende werden die ersten 16 Häuser fertig sein“, berichtet Bonava-Projektleiterin Samanta Olejnik und verrät: „Da das erste Baufeld schon komplett ausverkauft ist, starten wir an diesem Wochenende den zweiten Abschnitt mit den letzten vier Doppelhaushälften am Ende der Straße. Ich gehe davon aus, dass auch diese Häuser schnell vergeben sind. Interessenten sollten daher lieber nicht zu lange warten.“



Die schlüsselfertig angebotenen Häuser verfügen je nach Wunsch über vier, fünf oder sechs Zimmer, 131 m² Wohnfläche sowie ein großes Kellergeschoss. Die Grundstücksgrößen samt Garten, Garage und PKW-Stellplatz variieren zwischen 499 und 631 m². Direkt an ein Landschaftsschutzgebiet grenzend bieten die Häuser einen unverbaubaren Blick über das Bergische Land.



Die Grundstücke liegen direkt gegenüber der Rudolf Steiner Schule. Pünktlich zum Schulstart im August sollen die Erschließungsarbeiten am Schwarzer Weg abgeschlossen werden, sodass die Straße dann wieder ohne Einschränkungen befahrbar ist.