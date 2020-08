Bonava startet Wohnquartier-Projekt in Rath

Der Projektentwickler Bonava startet die Bau-Vorbereitungen für ein neues Wohnquartier an der Westfalenstraße 46 in Düsseldorf-Rath. Der Projektentwickler hatte das ehemalige Gewerbeareal mit einer Fläche von 6.000 m² im vergangenen Jahr von 6B47 übernommen [wir berichteten] und die Pläne für das Neubauensemble weiter vorangetrieben. „Die Bestandsgebäude sind bereits zurückgebaut und die Baugrube vorbereitet. In den nächsten Wochen werden wir den Hochbau starten. Läuft alles wie geplant, können Anfang 2023 die ersten Mieter einziehen“, berichtet Bonava-Projektleiterin Anna Zimmermann.

.