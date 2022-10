Bonava startet Vermarktung für Quartier Simonsveedel

Bonava startet in dieser Woche den Verkauf der ersten Wohnungen im geplanten Quartier Simonsveedel in Köln-Weidenpesch. Auf dem rund 3,64 Hektar großen Gelände an der Simonskaul wird der Projektentwickler gemeinsam mit der GAG insgesamt rund 390 neue Wohnungen errichten.

