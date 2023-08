Bonava startet Verkauf im Quartier „Cityterrassen“ in Frankfurt an der Oder

Bonava vermeldet den Verkaufsstart für sein erstes Projekt in Frankfurt an der Oder [wir berichteten]. Hier errichtet der Projektentwickler das neue Wohnquartier „Cityterrassen“ mit insgesamt 12 Reihenhäusern und 32 Eigentumswohnungen. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für 2026 geplant.

.