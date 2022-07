Bonava startet an diesem Wochenende den Verkauf der ersten Wohnungen im Meerbachquartier in Bensheim. Auf dem rund 5.400 m² großen Gelände zwischen Schwarzwaldstraße und Gärtnerweg werden in den kommenden Jahren insgesamt 47 Eigentumswohnungen entstehen. Die Mehrfamilienhäuser des deutsch-schwedischen Projektentwicklers sind Teil eines gemeinsamen Quartiers mit der Sahle Wohnen GmbH, das

[…]