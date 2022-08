Der Projektentwickler Bonava hat den Verkauf der ersten Eigenheime im neuen Wohn- und Ferienquartier Neuseengärten gestartet und die konkreten Pläne am 10. August erstmals in der Nachbarschaft vorgestellt. Auf einem mehr als drei Hektar großen Areal in unmittelbarer Nähe zum Störmthaler See sollen insgesamt 61 Häuser entstehen .

[…]